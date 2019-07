Nyhetsbyråer: Afghanistans regjering planlegger Taliban-samtaler i Oslo

NTB utenriks

Taliban har ikke bekreftet at de vil delta i samtalene og har i lang tid nektet å forhandle direkte med den afghanske regjeringen.

Afghanistans regjering bekrefter lørdag at de forbereder seg på direkte samtaler med opprørerne, som siden i fjor sommer har forhandlet med USA.

Ikke navngitte diplomatkilder sier samtidig til nyhetsbyrået AFP at samtalene etter planen skal starte i Oslo 7. august. Verdenssamfunnet og den afghanske regjeringen venter fortsatt på svar fra Taliban, ifølge kildene. Også nyhetsbyrået DPA har kilder i Kabul som sier Oslo etter planen skal være vertskap for de første rundene med samtaler.

15 representanter

– Vi forbereder oss på direkte samtaler, sa Afghanistans fredsminister Abdul Salam Rahim i en videomelding publisert i afghanske medier lørdag.

Dersom Taliban går med på slike forhandlinger, kan det bli et avgjørende skritt i forsøket på å få slutt på den 18 år lange krigen.

– Vi jobber med alle parter og håper at det første møtet vil finne sted i et europeisk land i løpet av de neste to ukene, tilføyer han og legger til at regjeringen skal delta med en delegasjon på 15 representanter.

NTB har bedt utenriksdepartementet om en kommentar til meldingene. Da afghanske medier tidligere i juli nevnte Norge som et mulig sted for fremtidige fredsforhandlinger, sa UDs talsperson Mari Bangstad følgende til NRK:

– Vi vil ikke kommentere rykter. På generelt grunnlag er Norge villig til å bistå på konstruktivt vis.

USA møter Taliban i Doha

Tidligere denne uka snakket Afghanistans president Ashraf Ghani og USAs utenriksminister Mike Pompeo sammen på telefon. De ble enige om at «tiden nå er inne for å få opp farten i forsøket på å framforhandle en slutt på krigen i Afghanistan», ifølge en felles uttalelse fra de to.

USAs fredsutsending Zalmay Khalilzad har stått i spissen for det amerikanske forsøket på å få i stand en fredsavtale med Taliban. Han har tilbrakt de siste dagene i Kabul, hvor han møtte både Ghani og amerikanske tjenestemenn.

Khalilzad skal etter planen fly til Qatar neste uke, hvor han skal delta i det som blir den åttende runden med direkte samtaler mellom USA og Taliban. De to mangeårige fiendene har meldt om framgang i forsøket på å få til en avtale som kan gjøre at USA trekker seg ut av Afghanistan, 18 år etter invasjonen.

«Løpegutter»

Washington har sagt at de ønsker en signert avtale innen 1. september, men det forutsetter at Taliban snakker med regjeringen i Kabul. Opprørersbevegelsens talsmann Zabihulla Mujahid sier til AFP at eventuelle nye samtaler bare kan starte etter at en avtale er inngått med USA.

Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av Afghanistan, der USA og NATO fortsatt har soldater. Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med opprørerne, men Taliban har fastholdt at de bare vil snakke med USA, ikke via «løpegutter» som de anser Ghani og hans regjering for å være.

Kampene raser

Unntaket er et møte tidligere i juli, da forhandlere fra Taliban satte seg ned i Doha sammen med afghanske representanter på et dialogmøte med Tyskland som mekler. Afghanerne representerte ikke myndighetene offisielt, og dermed kunne Taliban fortsette å hevde at de ikke snakket direkte med regjeringen i Kabul.

Samtidig raser krigen videre i Afghanistan, der Taliban, amerikanske og afghanske styrker kjemper med økende styrke. Minst tre politifolk ble drept lørdag da en selvmordsbomber fra Taliban gikk til angrep i et pansret, amerikanskprodusert kjøretøy øst i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter.

