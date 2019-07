Nord-Korea sier rakettest var en advarsel til Sør-Korea

NTB utenriks

– Vi kan ikke gjøre annet enn å utvikle kraftige våpensystemer som kan fjerne de potensielle og direkte truslene mot sikkerheten i landet vårt, sier Nord-Koreas leder Kim Jong-un i en uttalelse til landets statlige nyhetsbyrå KCNA, melder Reuters.

Kim anklager naboen i sør for å snakke med to tunger når de sier at de støtter fred, men samtidig importerer nye våpen og gjennomfører militære øvelser.

Ifølge KCNA testet Nord-Korea «en ny type teknisk våpen» torsdag, med Kim til stede. Også Sør-Korea meldte at det var en ny type rakett.

To raketter ble skutt ut like etter daggry fra Wonsan på østkysten. Den ene fløy 690 kilometer før den falt i Japanhavet, den andre kortere. Begge kategoriseres som kortdistansevåpen.

