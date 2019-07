Tunisias president er død

NTB utenriks

Essebsi ble innlagt på et militærsykehus utenfor hovedstaden Tunis for en måned siden, men det er ikke kjent hva som forårsaket innleggelsen.

Torsdag døde han på sykehuset, opplyser presidentpalasset.

Essebsi, som tilhørte det sekulære Nidaa Tounes-partiet, var utenriksminister fra 1981 til 1986, og i 2011 var han også statsminister noen måneder. Han vant presidentvalget i 2014.

Tidligere i år kunngjorde Essebsi at han ikke ønsket å stille som kandidat i presidentvalget som etter planen skal holdes i november.

Valget blir det tredje presidentvalget siden Tunisias diktator Zine al-Abidine Ben Ali ble styrtet under den arabiske våren i 2011.

Tunisia regnes for å være det eneste landet som har utviklet et vellykket demokrati etter den arabiske våren. Etter forslag fra Essebi ble landet i fjor blant annet det første i araberverdenen til å innføre lik arverett for kvinner og menn.

Statsminister Youssef Chaded har siden august 2016 ledet en koalisjonsregjering som består av blant annet Nidaa Tounes og det moderate islamistpartiet Ennahda.

(©NTB)