Skuffet A$AP Rocky tiltalt for vold i Sverige

NTB utenriks

A$AP Rocky, eller Rakim Mayers som han heter, var innblandet i et slagsmål i den svenske hovedstaden 30. juni. Deler av hendelsen ble filmet og er sett av millioner av mennesker i sosiale medier.

Den amerikanske rapperen hevder å ha handlet i selvforsvar, men ble pågrepet og varetektsfengslet. Torsdag besluttet påtalemyndigheten at rapperen skal tiltales.

Domstolen i Stockholm opplyser at behandlingen av saken begynner tirsdag 30. juli.

Erkjenner ikke straffskyld

– Vi var nødt til å bruke vold, har rapperen sagt i avhør med politiet. I dokumenter som ble offentliggjort sammen med tiltalen, ligger også utskrift av avhørene med A$AP Rocky. Der forteller han at en person som spurte rapperens følge om veien, knuffet til en av livvaktene og slo vakten da denne forsøkte å dytte ham vekk.

Rapperen innrømmer å ha vært innblandet i hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld.

– Han er svært skuffet. Jeg snakket med ham i går, og han er nedslått over at aktor tror mer på motpartens versjon enn på hans, sier forsvarer Slobodan Jovicic.

– Jeg mener han er uskyldig og at det er grunnlag for hans innvendinger, fortsetter Jovicic og legger til at hans klient er preget av tiden i varetekt.

Fortsatt varetekt

– Jeg har i dag reist tiltale mot de tre mistenkte for kroppsskade. Jeg anser det som har skjedd, for å være en forbrytelse, selv om det har vært lagt fram innvendinger om nødrett og provokasjon, sa statsadvokat Daniel Sunesson i en pressemelding torsdag morgen.

Også to andre menn som er varetektsfengslet i saken, blir tiltalt, opplyser påtalemyndigheten.

De tre blir dermed sittende i varetekt inntil saken kommer opp for retten.

Rapperen har måttet avlyse en rekke planlagte konserter etter pågripelsen, inkludert en konsert i Norge som skulle vært holdt bare noen dager etter slagsmålet. Pågripelsen av A$AP Rocky har fått stor oppmerksomhet, ikke bare i musikkmiljøet.

Politisk engasjement

Tre amerikanske kongressrepresentanter har sluttet opp om en protestaksjon for å få ham løslatt, og det samme har USAs tidligere ambassadør i Sverige, Mark Brzezinski.

President Donald Trump har også engasjert seg og vært i kontakt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om saken. Han tilbød seg sågar å garantere for en eventuell kausjon, men løslatelse mot en økonomisk garanti er ikke en ordning som brukes i Sverige.

Löfven passet på å minne Trump på at domstolene i Sverige er uavhengige og at det er uaktuelt for regjeringen å gripe inn i en rettsprosess.

(©NTB)