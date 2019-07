Seks hjelpearbeidere bortført nordøst i Nigeria

NTB utenriks

Hjelpeorganisasjonen ACF, som har som mål å bekjempe sult, bekreftet torsdag at én hjelpearbeider, to sjåfører og tre helsearbeidere knyttet til et lokalt ACF-prosjekt, framstår på videoen.

Den franskbaserte organisasjonen krever at både hjelpearbeideren og kollegaene hennes settes fri.

– Dette er personer som har valgt å bruke livet sitt på å hjelpe de mest sårbare samfunnene i Nigeria, og de er kun motivert av verdier som solidaritet, menneskelighet og nøytralitet, skriver ACF i en uttalelse.

Videoopptaket varer i tre minutter og viser en kvinne med en lyseblå hijab som sier hun er en bortført hjelpearbeider. Hun sitter foran fem menn som hun beskriver som sine kolleger og snakker til kamera på engelsk.

Videoen ble onsdag kveld sendt ut av jihadister som angivelig er knyttet IS. De seks ble meldt savnet i forrige uke.

