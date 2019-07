Brussel: Johnsons brexit-krav er uakseptabelt

NTB utenriks

Johnson foreslår at backstop-løsningen for irskegrensen må fjernes fra den nåværende brexitavtalen. Det er et krav Barnier ikke kan gå med på.

Johnsons forslag omtales som «uakseptabelt» av Barnier, som kaller Johnsons første tale «stridslysten». I et brev til EUs 27 utenriksministre anklager Barnier Johnson for å forsøke legge press på samholdet i de gjenværende medlemslandene.

– En no-deal vil aldri være EUs valg, men vi må alle være beredt på alle scenarioer, skriver Barnier i brevet, som Sky News har fått tilgang til.

– Det som står igjen som betydningsfullt fra vår side, er å beholde roen, holde oss til våre prinsipper og retningslinjer, og å vise solidaritet og samhold blant de 27 landene, skriver Barnier.

