Britene starter eskorte av egne skip gjennom Hormuzstredet

NTB utenriks

Forsvarsdepartementet i London opplyste torsdag at marinen skal følge britiskregistrerte skip, enten enkeltvis eller i konvoi, gjennom det 33 kilometer brede stredet som forbinder Omanbukta med Persiabukta.

Den britiske fregatten HMS Montrose er for lengst på plass i området og har på avstand fulgt over 30 skip gjennom Hormuzstredet de siste to ukene.

Fregatten grep imidlertid ikke inn da den iranske Revolusjonsgarden sist fredag tok den britiskregistrerte tankeren Stena Impero i arrest, angivelig etter at den hadde kollidert med et fiskefartøy.

Europeisk eskorte

Tidligere i uka foreslo Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt at det skulle etableres en felleseuropeisk eskortetjeneste i Hormuzstredet.

Blant dem som ble kontaktet og orientert om planen var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), men etter det NTB får opplyst ligger en eventuell norsk deltakelse et godt stykke fram i tid.

Frankrike har stilt seg positive til Hunts forslag, men torsdag understreket landet at de ikke akter å styrke sitt militære nærvær i regionen.

En tredel av verdens olje

Hunt, som forlot den britiske regjeringen da Boris Johnson overtok som statsminister onsdag, understreket tidligere i uka at det ikke vil la seg gjøre for den britiske marinen å eskortere samtlige britiskregistrerte skip gjennom Hormuzstredet, der rundt en tredel av alle oljelaster i verden passerer.

Ifølge Hunt passerer det daglig mellom to og tre britiske oljetankere gjennom stredet, og oppfordringen til disse er å melde fra til marinen og motta instruksjoner om hvor det er tryggest å seile.

