Tidligere SS-soldat risikerer fengsel etter TV-intervju

Tiltalte identifiseres ikke av påtalemyndigheten i Tyskland, men det skal være den nå 96 år gamle Karl Münter. Han er tidligere dømt i Frankrike for sin rolle i en massakre i franske Ascq under andre verdenskrig.

I et intervju sendt på kanalen ARD i november, kom den tidligere SS-soldaten med oppsiktsvekkende uttalelser.

Han stilte spørsmål ved det faktum at 6 millioner jøder ble drept under holocaust. Han sa også at ofrene for massakren i Frankrike i 1944 selv var skyld i at de ble drept.

Ifølge ham ble 86 gutter og menn i landsbyen Ascq drept fordi de forsøkte å flykte fra SS-soldater som hadde ordre om å arrestere de mannlige innbyggerne.

Nå har påtalemyndigheten i Niedersachsen tiltalt den tidligere SS-soldaten for oppmuntring til hat og for å ha svertet ofrenes minne i forbindelse med uttalelsene.

I 1949 ble Münter dømt til døden i Frankrike for sin deltakelse i Ascq-massakren. Dommen ble avsagt i hans fravær, og mannen kan ikke lenger tiltales for handlingene han utførte som ung SS-soldat, skriver BBC.

I TV-intervjuet nekter Münter for å ha skutt ofre i Ascq og hevder at han kun utførte arrestasjoner.

Aktoratet sier at tiltalte ikke bestrider det han sa i intervjuet, men at han hevder at han ikke visste at det ble gjort opptak for senere kringkasting.

– Han anser heller ikke at uttalelsene oppmuntret til hat slik at han kunne bli straffeforfulgt, sier aktoratet i uttalelsen.

