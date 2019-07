Seks drept i Mogadishu – ordføreren såret

NTB utenriks

– Seks personer, blant dem to guvernører fra Mogadishu-distriktet og tre direktører, ble drept i et terrorangrep onsdag ettermiddag. Seks andre ble såret, blant dem Mogadishus ordfører og andre guvernører fra distriktet som nå får legebehandling, sier informasjonsminister Mohamed Abdi Hayir Mareye.

En sikkerhetskilde opplyser at en selvmordsbomber tok seg inn i en hall der det ble holdt møte og utløste en bombe.

Den islamistiske ekstremistgruppen al-Shabaab påtok seg ansvaret for angrepet via Radio Andalus, en kringkaster som står gruppen nær. I meldingen het det at målet for angrepet var FN-utsendingen James Swan, som tidligere på dagen hadde møtt ordfører Abdirahman Omar Osman. Swan hadde forlatt stedet noen timer før angrepet skjedde.

Mogadishu har vært utsatt for en lang rekke angrep fra al-Shabaab, som i mer enn et tiår har forsøkt å styrte regjeringen i landet. Mandag ble 17 personer drept i et bilbombeangrep i byen.

