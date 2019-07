Mays ministre forlater skuta

NTB utenriks

Finansminister Philip Hammond leverte inn sin avskjedssøknad onsdag. Hammond sa allerede på søndag at han ville gå av dersom Johnson ble statsminister.

En av Johnsons utfordrere i lederkampen, innenriksminister Sajid Javid, ventes å bli utpekt til ny finansminister.

Også justisminister David Gauke hadde varslet sin avgang på forhånd og formaliserte den onsdag ettermiddag. Det samme gjelder utviklingsminister Rory Stewart, som også var en av Johnsons motkandidater tidlig i lederkampen i Det konservative partiet.

David Lidington, som har vært minister ved statsministerens kontor og i praksis har vært Mays nestkommanderende, gikk også av onsdag. Det kom ikke som noen stor overraskelse, til tross for at Lidington ikke hadde sagt på forhånd at han ikke ville være med videre.

Allerede før valget av Johnson var et faktum, var det flere regjeringsmedlemmer som valgte å gå av. Dermed fikk de både markert avstand til Johnson, spesielt til hans varslede harde linje i brexit-spørsmålet, og de slipper å bli kastet ut når den nye statsministeren setter sammen sin regjering.

Statssekretær Alan Duncan i utenriksdepartementet og hans kollega Anne Milton i utdanningsdepartementet ville ikke vente til Johnson ble bekreftet som ny partileder.

(©NTB)