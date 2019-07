Boris Johnson har fått statsministeroppdraget av dronning Elizabeth

NTB utenriks

Klimademonstranter hadde samlet seg foran slottet før Johnson ankom for å møte dronningen og formelt få i oppdrag å danne regjering etter at Theresa May leverte inn sin avskjedssøknad tidligere på dagen. Protesten kunne ikke hindre ham, men Johnson ble noe forsinket da han måtte kjøre rundt demonstrantene.

Kort tid senere, ved 15.30-tiden, kom Alexander Boris de Pfeffel Johnson, som er hans fulle navn, ut fra slottet med regjeringsoppdraget i lommen. Derfra gikk ferden videre i statsministerbilen til hans nye offisielle residens, Downing Street nummer 10. Johnson er for øvrig den 14. statsministeren i løpet av den 93 år gamle dronningens regjeringstid. Den første var Winston Churchill.

Møtet med dronningen var i praksis bare en formalitet etter at to tredeler av medlemmene i partiet hadde valgt Johnson som ny leder for De konservative etter Theresa May. Som han selv sa i takketalen tirsdag, er det nå arbeidet begynner. I løpet av litt over tre måneder må Johnson vise om han klarer å forhandle fram en bedre skilsmisseavtale med EU eller om han vil gjøre alvor av å ta Storbritannia ut av unionen uten en avtale – en såkalt hard brexit. I kampen om ledervervet gjorde Johnson det klart at han akter å ta britene ut av EU når fristen går ut 31. oktober, med eller uten en avtale.