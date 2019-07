Britisk statssekretær i utdanningsdepartementet trekker seg

NTB utenriks

Milton kunngjorde sin avgang på Twitter bare minutter før den nye tory-lederen blir kunngjort. Alt tyder på at det blir Boris Johnson, som dermed også blir britenes neste statsminister.

Johnson har sagt at han vil ta landet ut av EU når fristen går ut 31. oktober – enten det foreligger en godkjent utmeldingsavtale eller ikke. Han har også gjort det klart at de som ønsker å sitte i hans regjering, må akseptere at en såkalt hard brexit er en mulighet.

Milton hadde ansvar for yrkesutdanning og lærlinger før hun trakk seg tirsdag.

