Afghanistan ber Trump klargjøre kommentar

Trump kom med uttalelsen under et møte med Pakistans statsminister Imran Khan mandag. Ifølge den amerikanske presidenten vil han kunne vinne den afghanske krigen på bare ti dager, men det vil også innebære at Afghanistan «viskes ut fra jordens overflate».

President Ahsraf Ghanis kontor skriver tirsdag at Afghanistan aldri vil la en fremmed makt bestemme dets skjebne. I uttalelsen understrekes det også at samarbeidet med USA er basert på felles interesser og gjensidig respekt.

Trump ønsker Khans hjelp til å forhandle fram en fredsavtale med Taliban, en avtale som kan åpne for at amerikanske styrker kan forlate Afghanistan.

