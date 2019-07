Washington Post: Huawei bidro til mobilnett i Nord-Korea

NTB utenriks

Avisen bygger sin sak på dokumenter en tidligere Huawei-ansatt har gitt dem tilgang til. De omfatter instrukser, kontrakter og detaljerte regneark, og viser at Huawei samarbeidet med det statseide kinesiske selskapet Panda International Information Technology Co. Ltd om prosjekter i Nord-Korea.

Partnerskapet mellom de to selskapene gjør det imidlertid vanskelig å skille ut Huaweis direkte involvering, konstaterer avisen.

Avsløringene reiser spørsmål om Huawei, som har brukt amerikansk teknologi i sine komponenter, har brutt amerikanske eksportregler ved å utruste Nord-Korea med utstyr.

Den amerikanske regjeringen har så langt ikke bekreftet opplysningene. Huawei sier i en uttalelse at selskapet ikke har noen forretningsvirksomhet i Nord-Korea, og at det følger gjeldende eksportregler, sanksjonslover og reguleringer som USA, EU og FN har innført.

Det amerikanske handelsdepartementet har siden 2016 etterforsket mulige koblinger mellom Huawei og Nord-Korea.

USA svartelistet Huawei i mai, noe som betyr at amerikanske selskaper som ønsker å bruke komponenter fra Huawei, må innhente godkjenning fra det amerikanske handelsdepartementet.

Amerikanske myndigheter beskylder kinesiske teknologiselskaper som Huawei for å stjele forretningshemmeligheter og true sikkerheten på nett. USA peker blant annet på muligheten for at selskapene kan åpne bakdører for kinesiske myndigheter.

