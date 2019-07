Valget snur opp ned på ukrainsk politikk

NTB utenriks

Søndagens valg ble nok en opptur for Ukrainas relativt ferske president. Den tidligere komikeren ser nå ut til å kunne styre med et solid parlamentarisk flertall i ryggen.

Hans parti Folkets tjenere erklærte mandag at det hadde sikret seg rent flertall. Da var ennå ikke alle stemmene telt opp, men foreløpige resultater tydet på at partiet får over 240 av de 424 plassene.

Da over 60 prosent av stemmene var telt opp, hadde Folkets tjener sikret seg 42,5 prosent av stemmene.

Det er den største seieren til et parti siden Ukraina brøt med Sovjetunionen og ble et uavhengig land i 1991, ifølge nyhetsbyrået AFP. Valget innebærer et generasjonsskifte og skyver til side etablerte politikere som vokste opp under sovjettiden.

Det nest største partiet, den prorussiske Opposisjonsplattformen, lå kun an til å få 13 prosent.

Stor utskifting

– Dette valget innebærer en betydelig fornyelse av Ukrainas politiske system, ettersom Zelenskyjs parti ikke omfatter politikere som har vært aktive tidligere. Dette er en mulighet for Ukraina til endelig å bryte seg løs fra oligarkenes dominans, som ofte har hindret reformer, sier Diyar Autal, forsker ved Davis Center for russiske og eurasiske studier ved Harvard University.

To av de fem største partiene er nyopprettet, og minst halvparten av de ferske representantene rykker inn i nasjonalforsamlingen uten politisk erfaring.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) roser gjennomføringen av valget.

– Stemmegivningen var åpen og velorganisert, det samme var opptellingen, sa Albert Jonsson fra OSSE på en pressekonferanse mandag.

Men han påpekte at mediedekningen under valgkampen framsto som skjev, noe som skyldes at landets TV-kanaler er eid av noen få personer.

Kjøp av stemmer

Kjøp av stemmer var også et problem, ifølge Jonsson. Minst 125 mistenkelige tilfeller er under etterforskning.

Fem partier ser ut til å ha fått nok stemmer til å bryte sperregrensen på 5 prosent, slik at de får plasser i nasjonalforsamlingen.

Zelenskyj, som har bakgrunn som komiker og skuespiller, sikret seg en overlegen seier i presidentvalget i april. Noe av det første han gjorde, var å utlyse valg på ny nasjonalforsamling.

Nasjonalforsamlingen har i utgangspunktet 450 seter, men 26 av dem er forbeholdt politikere fra områder som nå kontrolleres av Russland (Krim-halvøya), eller russiskvennlige separatister (Donetsk og Lugansk).

