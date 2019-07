Savnet fransk ubåt funnet i Middelhavet etter over 50 år

NTB utenriks

Mandag kom meldingen om at ubåten er funnet, over 51 år etter at den forsvant.

– Det er en suksess, en lettelse og en teknisk bragd, skriver Frankrikes forsvarsminister Florence Parly på Twitter. Hun skriver også at hennes tanker går til sjøfolkenes familier, som har ventet på beskjed i så mange år.

Ubåten Minerve tilhørte den franske marinen og forsvant utenfor havnebyen Toulon, som huser Frankrikes viktigste marinebase, i januar 1968. Havdybden der ubåten sank, er mellom 1.000 og 2.000 meter.

Årsaken til forliset er ikke kjent. To dager tidligere hadde en israelsk ubåt forsvunnet i Middelhavet, og senere samme år forsvant også en sovjetisk ubåt i Stillehavet og en amerikansk ubåt i Atlanterhavet. Disse er ikke funnet.

Det har vært gjort en rekke forsøk på å finne en franske ubåten, men først nå lyktes det. Den siste leteoperasjonen ble iverksatt i juli.

(©NTB)