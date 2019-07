Portugal kjemper mot flammene

NTB utenriks

Brannene som de siste dagene har herjet i de to distriktene Vila de Rei og Macao, rundt 200 kilometer nordøst for Lisboa, var mandag i ferd med å dø ut.

Flere landsbyer i området er imidlertid fortsatt truet, og rundt 300 brannbiler er på plass for å beskytte dem, skriver avisen Publico.

Gradestokken har den siste tiden krøpet over 40, og terrenget er knusktørt. Lav luftfuktighet og sterk vind gjør det derfor svært vanskelig å hindre spredning, og nye branner kan blusse opp i løpet av minutter.

Kan være påsatt

Minst åtte mennesker ble i helgen skadd i brannene, og Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa avlyste alle avtaler for å følge slukkearbeidet.

Innenriksminister Eduardo Cabrita antydet søndag at brannene i Vila de Rei og Macao kunne være påsatt.

– Årsaken til brannen etterforskes … det er noe merkelig der. Hvordan kan det ha seg at fem så store branner har brutt ut i områder som ligger så nær hverandre? spurte han retorisk.

Pågrep mistenkt

Portugisisk politi pågrep søndag en 55 år gammel mann, som er mistenkt for å ha startet en av helgens branner.

– Mistenktes handlinger har satt liv, bygninger og skogen i fare, heter det i en uttalelse fra politiet. De går samtidig ikke så langt som å si at mannen er direkte ansvarlig for skogbrannene.

For to år siden mistet over 100 mennesker livet i skogbrann i det samme området, og bare fra januar til april i år har over 250.000 hektar blitt flammenes rov, ifølge skogbrannstatistikk fra EU.

