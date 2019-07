Partiet til Ukrainas president ligger an til absolutt flertall i nasjonalforsamlingen

NTB utenriks

Zelenskyjs parti Folkets tjenere gjorde det svært godt i søndagens valg på ny nasjonalforsamling. Mandag morgen viste prognoser at partiet ikke bare blir landets største, men at det også ligger an til å få absolutt flertall etter at 44 prosent av stemmene er telt.

Foreløpige resultater viser at parti har sikret seg over 42 prosent av stemmene, mens det nest største partiet kun har fått 13 prosent.

Nasjonalforsamlingen har i alt 450 plasser.

Zelenskyj, som har bakgrunn som komiker og skuespiller, sikret seg en overlegen seier i presidentvalget i april. Noe av det første han gjorde var å utlyse valg på ny nasjonalforsamling.

(©NTB)