Lech Walesa dømt til å be Kaczynski om unnskyldning

Walesa ble anmeldt for ærekrenkelser etter at han anklaget Kaczynski for flystyrten der Kaczynskis bror, daværende president Lech Kaczynski, og 95 andre omkom. Flyet styrtet i Russland i 2010.

I en melding på sosiale medier hevdet Walesa at Kaczynski i en telefonsamtale hadde presset flyet til å lande i tett tåke fordi han var overmodig.

En polsk ankedomstol besluttet mandag at Walesa må be Kaczynski om unnskyldning. Walesa mener imidlertid at han var i sin fulle rett til å komme med anklagene. Han vil nå anke saken til høyesterett, og eventuelt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Kaczynski regnes som Polens mektigste politiker.

Lech Walesa var fagforeningsaktivist mens Polen var en del av den såkalte østblokken. Han fikk fredsprisen i 1983 og var Polens president fra 1990 til 1995.

