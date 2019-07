Iran fastholder at de hadde rett til å oppbringe Stena Impero

NTB utenriks

Tankskipet befant seg i iransk territorialfarvann da det ble tatt i arrest av den iranske Revolusjongarden, sier en talsmann for den iranske regjeringen.

– Oppbringingen av det britiske tankskipet var et lovlig tiltak fra Irans side. Iran konfronterte skipet for å sørge for sikkerhet i regionen, sa talsmannen Ali Rabei under en pressekonferanse i Teheran mandag.

Iranske talsmenn har tidligere hevdet at Stena Impero ble oppbrakt etter å ha kollidert med en iransk fiskebåt.

– Den britiske tankeren Stena Impero kolliderte med en fiskebåt på ruten og ifølge loven må vi etterforske hva som har skjedd, sa havnesjefen i Hormozgan-provinsen, Allah-Morad Afifipoor, lørdag.

