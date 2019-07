Egypt kritiserer at flere flyselskaper stanser Kairo-flygninger

NTB utenriks

Britiske myndigheter frykter at fly fra Egypt til Storbritannia kan rammes av terror. De har endret sitt reiseråd for Egypt og sier at det er økt fare for terror rettet mot flytrafikken.

– Styrkede sikkerhetstiltak er på plass for fly som skal fra Egypt til Storbritannia, heter det på det britiske utenriksdepartementets nettsider.

Passasjerene om bord på en BA-flygning fra Heathrow til Kairo fikk lørdag beskjed om at flygningen er innstilt, og at det ikke vil bli noen alternativ flygning på en uke, melder BBC.

UD har ikke endret reiseråd

Utenriksdepartementet (UD) i Norge er kjent med kanselleringene, men har ikke endret sine reiseråd foreløpig.

– Vi vurderer løpende behovet for opprettelse av nye reiseråd eller endring av gjeldende reiseråd. Det gjelder også reiserådet for Egypt, sier pressetalsperson Per Wiggen i UD til VG.

Også Air France opprettholder sine flyginger til Kairo, sier en talsperson for selskapet til Reuters.

Forsvarer sikkerheten

Lederen av Egypts luftfartsmyndighet kritiserer kanselleringene, som han mener er politisk motiverte.

– Alle egyptiske flyplasser er godt sikret. Sikkerheten overgår standardreglene, sier Sameh al-Hefnawi.

Den midlertidige stansingen av flyginger skaper bekymring knyttet til landets turisme, som nylig har vist tegn til bedring etter flere år med nedgang.

– Med en gang Egypt er på vei opp igjen, blir en krise fabrikkert, legger al-Hefnawi til.

Vurderer

– Vi vurderer konstant sikkerhetstiltakene ved alle våre flyplasser rundt om i verden og har stanset flygningene til Kairo i sju dager som en forholdsregel for å kunne vurdere situasjonen videre, heter det i en uttalelse fra BA.

– Sikkerheten for våre kunder og mannskap er alltid første prioritet, og vi vil aldri operere hvis det ikke er trygt å gjøre det, står det videre.

Kort etter kunngjorde tyske Lufthansa at de også har suspendert flygninger fra München og Frankfurt til Kairo, men de har blitt gjenopptatt søndag.

Kontroll

Egyptiske tjenestemenn sier administrasjonen ved flyplassen i Kairo er blitt orientert om at British Airways stanser flygningene til London i to dager.

De opplyser at beslutningen ble tatt etter at britiske tjenestemenn gjennomførte rutinemessige sikkerhetskontroller ved flyplassen tidligere i uken, men går ikke i nærmere detalj.

Alle andre flyselskaper opererer som normalt fra Kairos flyplass, ifølge egyptiske myndigheter.

I oktober 2015 ble alle de 224 personene om bord drept da en bombe gikk av om bord på et russisk charterfly over Sinaihalvøya i Egypt. Flyet skulle til St. Petersburg i Russland fra feriestedet Sharm el-Sheikh. Ekstremistgruppa IS hevdet å stå bak og har via sine propagandakanaler blant annet vist fram bilde av det som skal være bomben som ble plantet om bord.

