Trump ringte Löfven om A$AP Rocky – Löfven vil ikke gripe inn

Den amerikanske presidenten fulgte lørdag opp løftet om å ringe Stefan Löfven for å se «hva de kan gjøre for å hjelpe A$AP Rocky».

– Jeg hadde nettopp en god samtale med Stefan Löfven, som forsikret meg at den amerikanske borgeren A$AP Rocky vil bli rettferdig behandlet. Jeg forsikret samtidig at det ikke er noen fare for at A$AP skal rømme og jeg til bød meg å garantere personlig for hans kausjon eller finne et alternativ, skriver Trump på Twitter.

– Våre folk kommer til å snakke mer sammen, og vi ble enige om å snakkes igjen om 48 timer, legger han til.

Like for loven

Tidligere på dagen uttrykte Löfven seg positivt om Trumps engasjement, men understreket det svenske rettsvesenets uavhengighet.

– Jeg har forstått at president Trump har fattet personlig interesse for saken med de fengslede amerikanerne. Han har gitt uttrykk for at han vil ha en samtale, og det er naturligvis positivt, sa Löfven til det svenske nyhetsbyrået TT foran samtalen med Trump.

Statsministeren sa at Sverige og USA har jevnlig kontakt om konsulære saker – også i den aktuelle saken der rapperen og to personer i hans følge er fengslet i Stockholm. Löfven sa han ville bruke samtalen til å forklare det svenske rettsvesenets uavhengighet.

– I Sverige er alle like for loven, også gjester fra andre land. Den svenske regjeringen verken kan eller vil forsøke å påvirke påtalemyndigheten eller domstolene, fortalte han.

Krav om løslatelse

Fredag kom en amerikansk toppdiplomat til Sverige for å snakke med rapperen og representanter for svenske myndigheter. Löfven trekker fram det som et eksempel på det nære og gode samarbeidet mellom landene.

En rekke profilerte artister, inkludert Nicki Minaj, Kanye West og Swedish House Mafia, krever at A$AP Rocky blir løslatt. Rakim Meyers, som han egentlig heter, har måttet avlyse en rekke konserter etter at han ble pågrepet i forbindelse med en voldshendelse i Stockholm sentrum 30. juni. Sammen med to andre menn er han varetektsfengslet fram til 25. juli.

