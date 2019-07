Over 150 døde i monsunflommer i Sør-Asia

NTB utenriks

Millioner av mennesker er rammet av de store nedbørsmengdene i Sør-Asia. I Nepal har minst 90 mennesker mistet livet, mens antall omkomne i den indiske delstaten Assam er oppe i 50. I Bangladesh er et titall mennesker døde.

Oversvømmelsene går også ut over dyrelivet. I Assam sier tjenestemann Shiv Kumar at ti sjeldne neshorn er døde i nasjonalparken Kaziranga. Dyrene ble tatt av vannmassene da elven Brahmaputra gikk over sine bredder.

Krisehåndteringsmyndighetene i delstaten nordøst i India sier 4,8 millioner mennesker i 3.700 landsbyer er berørt av oversvømmelsene.

Monsunregnet som faller i regionen i månedene juli til september er avgjørende for avlinger som plantes i regnsesongen.

(©NTB)