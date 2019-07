NTB utenriks

Britiske myndigheter har endret sitt reiseråd for Egypt og sier at det økt fare for terror rettet mot flytrafikken.

– Styrkede sikkerhetstiltak er på plass for fly som skal fra Egypt til Storbritannia, heter det på det britiske utenriksdepartementets nettsider.

Passasjerer om bord på en BA-flygning fra Heathrow til Kairo har fått beskjed om at flygningen er innstilt, og at det ikke vil bli noen alternativ flygning på en uke, melder BBC.

Flyselskapet har ennå ikke kommentert saken nærmere.

