Talsmann Wahid Mayar for helsedepartementet sier de omkomne og skadde er tatt til sykehus.

En student på universitetet sier til Reuters at eksplosjonen fant sted mens studenter ventet ved inngangen før de skulle ta eksamen. Et øyenvitne sier at et fartøy begynte å brenne etter eksplosjonen.

Polititalsmann Faramarz Firdaw sier politiet har uskadeliggjort en annen bombe i nærheten av åstedet.

Ingen har tatt ansvar for angrepet.

