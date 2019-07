Norge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede Kongo

NTB utenriks

– Ebolautbruddet i DR Kongo er alvorlig. Vi sender nå et ekspertteam og utstyr til Kongo, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

WHO har denne uken erklært at ebolautbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise. Over 1.600 mennesker er døde, og utbruddet har nådd millionbyen Goma.

Både WHO og EU har bedt Norge om å bistå med å lære opp lokalt helsepersonell i bruk av den norskutviklede spesialbåren EpiShuttle, som brukes for å transportere syke med alvorlig smittsom sykdom.

– Det en selvfølge at vi bidrar i det internasjonale arbeidet mot ebola. Vi har nå fristilt et team på tre erfarne helsearbeidere fra Oslo universitetssykehus som reiser om kort tid. Vi er klare til å bidra igjen ytterligere med utstyr og kompetanse, hvis vi blir bedt om det, sier helseminister Bent Høie (H).

Norge har bistått to ganger tidligere i forbindelse med ebolautbruddet i Kongo. Så sent som i april i år sendte Norge et ekspertteam med helsearbeidere og spesialbårer til landet.

Regjeringen har hittil i år bidratt med 17, 3 millioner kroner fra det humanitære budsjettet til å bekjempe det pågående ebolautbruddet. I fjor beløp bidraget seg til 28,5 millioner kroner.

