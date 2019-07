Kraftig jordskjelv rammet Aten

NTB utenriks

Skjelvet, som hadde sitt senter 23 kilometer nordvest for Aten, har slått ut telefon- og mobilnettet. Ristingen kunne merkes i den greske hovedstaden, og flere innbyggere løp ut i gatene i frykt.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller større ødeleggelser, men brannmannskaper har reddet mange som var fanget i heiser, melder statlige TV ERT.

Skjelvet ble målt til 5,1 av det geologiske institutt i Aten, men ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret (USGS) er styrken 5,3.

Hellas ligger i et jordskjelvutsatt område. I juli 2017 omkom to personer på øya Kos etter at et jordskjelv med en styrke på 6,7 forårsaket betydelig skade.

I 1999 omkom 143 mennesker etter et jordskjelv i Aten og regionen nordvest for hovedstaden. Dette hadde en styrke på 5,9.