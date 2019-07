Boeing har satt av milliarder til flyselskapenes MAX-kostnader

NTB utenriks

Ifølge E24 sendte nyheten, som ble kjent torsdag kveld, Norwegian-aksjen opp på Oslo Børs fredag formiddag. Etter rundt et kvarters handel hadde aksjen steget med nesten 3 prosent.

Det norske selskapet har anslått at kostnadene for MAX-problemene vil bli 700 millioner kroner.

12. mars satte Norwegian alle sine 737 MAX-fly på bakken. Det skjedde etter at et Ethiopian Airlines-fly av denne modellen to dager tidligere styrtet kort tid etter avgang. Alle 157 om bord omkom. I oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia.

Tidligere har Norwegian gjort det klart at selskapet ikke vil godta noen tap som følge av at MAX-flyene står på bakken.

– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24 dagen etter at flyene ble tatt ut av drift.

(©NTB)