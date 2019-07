Trump sier han forsøkte å stoppe «send henne tilbake»-rop

NTB utenriks

Omar er en av de fire kvinnelige demokratene Trump tidligere denne uka har sagt at burde dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra.

På spørsmål fra pressen om tilropene torsdag, svarer presidenten at han trodde at han hadde fått stoppet ropene på valgkampmøtet, som han sier han «fikk en litt dårlig følelse av», gjennom raskt å begynne talen igjen.

Samtidig viser video fra møtet at han ikke sa ifra til tilhengerne om ropene, og at Trump tar en pause på over 10 sekunder mens ropene pågår før han fortsetter å tale.

Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, sa tidligere torsdag at ropene «ikke hører hjemme partiet eller i USA», men sa også at Trumps fiendtlige holdning til Omar handler om hennes ideologi og ikke om rase.

– Vi har sagt at presidenten er en rasist, vi har fordømt hans rasistiske uttalelser. Jeg mener han er en fascist, sier Omar torsdag, som er én av to muslimske kvinner i den amerikanske kongressen.

Onsdag stemte Representantenes hus ned et forslag om å stille Trump for riksrett for tvitringen om de fire kongresskvinnene.

(©NTB)