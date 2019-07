Påtalemyndigheten i Massachusetts frafaller tiltale mot Kevin Spacey

NTB utenriks

Spacey var tiltalt for å ha skjenket en 18 år gammel mann full, og for deretter ha begått overgrep mot ham på en restaurant og bar på ferieøya Nantucket hvor tenåringen jobbet.

Skuespilleren har nektet for anklagene.

I retten for noen uker siden led påtalemyndigheten i Massachusetts et stort nederlag da Spaceys forsvarere ba mannen om å få undersøke noen videoklipp, som fornærmede har hevdet å ha av overgrepet, men mobiltelefonen var sporløst forsvunnet.

I begynnelsen av juli ble det kjent at mannen som anklager Spacey, droppet et sivilt søksmål mot skuespilleren. En begrunnelse ble aldri gjort kjent.

Flere menn har rettet anklager mot Spacey siden metoo-bevegelsen startet i slutten av 2017. Som følge av anklagene er den Oscar-vinnende skuespillerens rollefigur klippet bort fra filmen «All the Money in the World». Spacey har også fått sparken fra Netflix-serien «House of Cards», hvor han hadde hovedrollen.

(©NTB)