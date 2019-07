«El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel

NTB utenriks

Det har en føderal domstol i New York bestemt etter at Guzman av en jury i februar ble kjent skyldig på alle tiltalepunkter. De omfattet drap, hvitvasking av penger og smugling av mange tonn tunge narkotiske stoffer til USA.

Det var på forhånd ventet at Sinaloa-kartellets tidligere leder kom til å bli dømt til fengsel på livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Han ble også idømt en symbolsk tilleggsstraff på 30 års fengsel. Straffeutmålingen ble lest opp i den tungt bevoktede føderale domstolen i Brooklyn med 62-åringens kone til stede.

Må betale 108 milliarder kroner

Dommer Brian Cogan beordret dessuten Guzman til å betale staten 108 milliarder kroner som Guzmans organisasjon skal ha tjent på å omsette kokain og andre ulovlige stoffer i USA.

Soningen skjer trolig i et høysikkerhetsfengsel i Florence i delstaten Colorado.

Da dommeren ga Guzman ordet før straffeutmålingen ble lest opp, sa han at han er blitt nektet en rettferdig rettssak, mens «hele verden så på». 62-åringen sa videre at saken er blitt svertet av uriktig opptreden fra jurymedlemmer og klaget over fengslingsforholdene i New York.

Hans forsvarere framholdt i retten at Guzman ble lurt av andre smuglere, som samarbeidet med amerikanske myndigheter slik at de selv kunne slippe lettere unna.

Rømte to ganger

«El Chapo» er tidligere leder for det mexicanske Sinaloa-kartellet og sto i flere år på magasinet Forbes' liste over verdens mektigste personer.

Guzman ble i lang tid beskyttet i Mexico av en hær med bandemedlemmer og et omfattende korrupsjonsnettverk. Han klarte to ganger å rømme fra fengsel i hjemlandet, men i 2017 ble han utlevert til USA.

Rettssaken i New York pågikk i tre måneder, og retten fikk et oppsiktsvekkende innblikk i driften av et av verdens største narkokarteller.

Torturerte og drepte fiender

Rusmidlene er blitt smuglet i tankbiler, personbiler og jernbanevogner. I tillegg er narkotika fraktet gjennom hemmelige tunneler under grensa mellom Mexico og USA.

Retten har hørt vitner forklare hvordan Guzman egenhendig drepte fiender og sørget for å få en skuddskadd mann begravet levende. En tidligere livvakt hevdet at narkobaronen torturerte to menn i flere timer før han skjøt dem

Tross brutaliteten har «El Chapo» framstilt seg selv som en Robin Hood-skikkelse i den mexicanske delstaten Sinaloa.

