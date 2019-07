«Game of Thrones» kapret 32 Emmy-nominasjoner

NTB utenriks

Forrige rekord hadde «NYPD Blue», som fikk 27 nominasjoner til den prestisjetunge amerikanske TV-prisen i 1994.

Fantasyseriens triumf gjør at HBO tar tilbake Emmy-tronen etter at strømmetjenesten Netflix i fjor for første gang fikk flere nominasjoner enn TV-veteranen.

Nest flest Emmy-nominasjoner i år får «The Marvelous Mrs. Maisel», Amazons fortelling om en husmor som blir standupkomiker på 1950-tallet. Serien har 20 nominasjoner til prisen, som regnes som TV-bransjens svar på Oscar-prisene i USA.

Emmy-utdelingen går av stabelen 22. september.

