Von der Leyen går av som forsvarsminister

Von der Leyen trenger rent flertall i avstemningen i EUs folkevalgte forsamling tirsdag dersom hun skal etterfølge Jean-Claude Juncker fra 1. november.

– I morgen vil jeg be om tillit fra EU-parlamentet. Uavhengig av utfallet, så kommer jeg til å gå av som forsvarsminister onsdag slik at jeg kan tjene Europa med all min styrke, skriver tyskeren på Twitter mandag.

– Jeg er dypt takknemlig for de årene jeg har delt med forsvaret, tilføyer hun.

Von der Leyen har vært tysk forsvarsminister siden 2013.

Utfallet av tirsdagens avstemning er usikkert, ettersom mange politiske grupper er splittet i synet på von der Leyen.

Hun trenger minst 374 av de 747 stemmene for å bli godkjent. Von der Leyen er bare garantert støtte fra de 182 parlamentsmedlemmene fra den konservative partigruppen EPP, som hun selv tilhører.

