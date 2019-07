Tyrkia markerer treårsdagen for kuppforsøk

NTB utenriks

Erdogan åpnet minnemarkeringen under et besøk i presidentpalassets egen moské og skulle deretter delta på en rekke tilstelninger i Ankara og Istanbul, blant annet åpning av et eget museum viet kuppforsøket.

Rundt 250 mennesker ble drept og 2.200 ble såret da en fraksjon i det tyrkiske forsvaret natt til 15. juli 2016 angrep nasjonalforsamlingen og flere andre bygninger i Ankara.

Kuppforsøket ble raskt slått ned, og myndighetene har siden kastet rundt 50.000 mennesker i fengsel og har sparket eller permittert over 150.000 offentlig ansatte, anklaget for å ha deltatt i kuppet eller for å sympatisere med kuppmakerne.

Erdogan anklager den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, for å være hjernen bak kuppforsøket og krever ham utlevert fra USA.

Gülen nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre, og Erdogan anklages av omverdenen for å ha utnyttet det til å kvitte seg med politiske fiender.

Tyrkias forhold til vestlige land er kraftig forverret etter kuppforsøket, mens Erdogans forhold til Russland har blitt tettere.

