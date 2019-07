Trump ber kritikere forlate USA

NTB utenriks

– Alt de gjør er å klage. Dette er folk som hater landet vårt. De hater det, etter min mening, lidenskapelig, sier Trump til pressen i Det hvite hus mandag.

Trump svarte på de kraftige reaksjonene som har strømmet inn etter at han i helgen tvitret at de fire ferske kongressmedlemmene bør dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kom fra. Alle de fire kvinnene er amerikanske statsborgere, tre av dem er født i USA.

Demokratene har fordømt uttalelsene som rasistiske og splittende, og regjeringssjefene i Storbritannia og Canada har tatt klart avstand fra Trumps ytringer.

Mandag rykket også to republikanske senatorer, Susan Colins og Patrick Toomey, ut og påpekte at Trumps Twitter-meldinger var over streken.

– Hvis dere ikke trives i USA, hvis dere klager hele tiden, så kan dere dra, dere kan dra med en gang, sier Trump mandag.

Trump anklager videre de fire demokratene for å elske USAs fiender, «som al-Qaida».

Trump navnga i helgens Twitter-utfall ikke kvinnene, men refererte åpenbart til fire nykommere i Representantenes hus, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

