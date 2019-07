Barn tjuvlånte bil og la ut på 1.000 km lang kjøretur

NTB utenriks

Da politiet til slutt stanset bilen med de fire barna utenfor Grafton sør for Brisbane, låste de først dørene og nektet å komme ut.

Først da en politimann knuste sideruten på den store firehjulstrekkeren, ga de opp, forteller politiets talsmann Darren Williams.

Hvem som satt bak rattet under den 1.000 kilometer lange kjøreturen nedover østkysten av Australia, er uklart.

– Det er langt, over 1.000 kilometer fra Rockhampton til Grafton. Jeg kan ikke forestille meg at en person greide å kjøre hele den turen på to dager, sier Williams.

