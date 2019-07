Trumps arbeidsminister går av

NTB utenriks

– Jeg ringte presidenten i morges og sa at jeg tror at det rette er å tre til siden, sa Acosta under en pressekonferanse fredag.

I flere dager har arbeidsministeren vært hardt presset etter at det er kommet fram nye opplysninger om det 11 år gamle forliket.

Forliket dukket opp igjen etter at Epstein nylig ble siktet for menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige jenter.

Alvorlig tiltale

Avtalen Epstein og Acosta inngikk innebar at flere alvorlige tiltalepunkter som kunne gitt Epstein en livstidsdom, ble lagt vekk, og han unngikk en føderal tiltale.

66-åringen slapp unna med å sone 13 måneder i fengsel etter å ha tilstått å ha brutt loven i Florida ved å skaffe seg seksuelle tjenester fra en person under 18 år.

Acosta har også fått kritikk for å ikke ha informert de fornærmede om forliket før avtalen ble signert.

– Vi prøvde å gjøre det rette for ofrene. Jeg forstår at enkelte vil mene at det ikke var nok. Epstein er en dårlig mann, som fortjener å bli fengslet, sa Acosta under en pressekonferanse onsdag.

– Enormt talent

Toppdemokratene Nancy Pelosi og Chuck Schumer har bedt Trump fjerne Acosta fra ministerposten.

President Donald Trump sier at han ikke ba Acosta om å forlate administrasjonen og beskriver ham som et «enormt talent» som har gjort en «veldig god jobb».

– Jeg hater å se dette skje, sier han.

Mektige bekjente

Skandalen rundt Jeffrey Epstein har fått massiv oppmerksomhet i USA de siste dagene. Den ferske siktelsen for menneskehandel reiser nye spørsmål om hvor mye milliardærens mektige bekjente, blant dem Bill Clinton og Donald Trump, visste.

Trump har i mange år forsøkt å distansere seg fra den siktede milliardæren. En uttalelse han kom med om Epstein i 2002 har imidlertid vakt oppsikt.

– Jeg har kjent Jeff i 15 år. Fantastisk fyr. Han er veldig gøy å være med. Det sies til og med at han liker vakre kvinner, akkurat som meg. Mange av dem er på den yngre siden, sa Trump til New York Magazine for 17 år siden.

Clinton

Epstein har tidligere også blitt koblet til ekspresident Bill Clinton. Flylogger som Fox News har fått tilgang til, viser at Clinton 26 ganger reiste med Epsteins Boeing 727, et fly som fikk kallenavnet «Lolita Express».

Clinton sa i en uttalelse mandag at han ikke visste noe som helst om handlingene Epstein ble siktet eller dømt for.

(©NTB)