Norge sier nei til båtmigranter – har avvist gjentatte forespørsler fra EU

Det får NTB bekreftet fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det er EU-kommisjonen som har kommet med forespørslene til Norge.

– Ved vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at relokalisering kan øke insentiver for personer uten beskyttelsesbehov til å legge ut på reise over Middelhavet, og at det kan bidra til å opprettholde et marked for smuglerne, sier kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen.

Han forklarer at det Norge ønsker seg, er en forpliktende og permanent fordelingsordning der alle europeiske land er med.

Det kom også tilsvarende forespørsler til Norge i 2018. Da sa Norge ved én anledning ja, noe som førte til at sju migranter fra redningsbåten MV Lifeline ble relokalisert fra Malta til Norge.

Norge skal ikke ha blitt spurt om å ta imot migranter fra Sea-Watch 3.

Denne redningsbåten fikk stor oppmerksomhet da kaptein Carola Rackete i juni trosset politiets ordrer og la til kai på Lampedusa utenfor Italia med 40 migranter om bord.

Finland, Frankrike, Luxembourg, Portugal og Tyskland har gått med på å ta imot migranter fra båten, som tilhører en tysk hjelpeorganisasjon og seiler under nederlandsk flagg.

