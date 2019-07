Militærjunta: 16 pågrepet etter mislykket kuppforsøk i Sudan

NTB utenriks

Jamal Omar Ibrahim i Sudans militærjunta sier sikkerhetsstyrkene også forsøker å få tak i andre offiserer som tok del i kuppforsøket.

– Offiserer og soldater fra etterretningstjenesten og sikkerhetsstyrkene, noen av dem pensjonerte, prøvde å utføre et kupp, sier han i en uttalelse som ble vist på statlig TV.

– Ville undergrave avtalen

Ibrahim hevder kuppmakerne vil blokkere for maktdelingsavtalen Sudans militærjunta og landets protestbevegelse ble enige om i forrige uke. Ifølge avtalen skal de bytte på å lede landet fram til det holdes valg.

Lederen for kuppforsøket var blant de pågrepne, ifølge juntaens uttalelse.

– Målet med kuppforsøket var å undergrave avtalen mellom protestbevegelsen og militærjuntaen, sier Ibrahim.

Demonstrasjoner

Sudans mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt av hæren i april etter flere måneder med store demonstrasjoner.

Protestbevegelsens krav om et sivilt styre ble imidlertid ikke innfridd av militærjuntaen, som ønsket å beholde makt og innflytelse i en overgangsperiode. Demonstrantene strittet imot, men politiet og sikkerhetsstyrker slo tilbake. I juni ble over 100 demonstranter drept.

Forrige uke kom militærjuntaen og protestbevegelsen til en avtale som danner et rammeverk som går ut på å opprette et midlertidig regjeringsorgan der lederskapet skal gå på omgang i tre år og tre måneder. Det er et kompromiss som tar hensyn både til protestbevegelsen og militærjuntaen.

