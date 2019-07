Hundrevis av klimarebeller for retten i London

NTB utenriks

Demonstrantene hører i stor grad til organisasjonen Extinction Rebellion, som også har gjennomført en rekke aksjoner i Norge.

To rettssaler er satt av til å behandle sakene – en dag hver uke i 19 uker framover. De siktede er i alderen 20 til 76 år, og de ble alle arrestert i forbindelse med demonstrasjonene i april, som blant annet lammet kollektivtrafikken i storbyen.

Politiet anslo at rundt 500.000 innbyggere ble rammet av protestene.

– Tsunami av saker

De første demonstrantene møtte i retten fredag. Mange av sakene handler om at de har nektet å følge ordre fra politiet om å oppholde seg i et avgrenset område for å begrense forstyrrelsene for allmennheten.

Extinction Rebellion sier aktivistene er glade for å tilbringe en dag i retten, men at «byrden denne tsunamien av saker vil skape for rettssystemet, er enestående».

Organisasjonen ble startet i Storbritannia, men har spredd seg til en rekke land. De sier de bruker ikkevoldelig sivil ulydighet til å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer i flere land og andre mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

Avbrøt stortingsmøte

I Norge har Extinction Rebellion blant annet markert seg med å avbryte et stortingsmøte. I begynnelsen av juni ropte de fra galleriet i stortingssalen og sørget for at debatten måtte innstilles mens politiet fikk dem ut av lokalet.

Sju personer som ble pågrepet i forbindelse med aksjonen har til sammen fått 118.000 kroner i bot. For fire av dem inkluderte beløpet også en annen aksjon, hvor de limte seg fast til Norges Bank.

(©NTB)