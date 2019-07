Ekstremværet Barry har truffet land i USA

NTB utenriks

I New Orleans venter man kraftig regn, vind og flom, og forholdene kan minne om situasjonen under den dødelige orkanen Katrina i 2005.

Værsystemet, som allerede har skapt oversvømmelser i den lavtliggende byen, er ventet å nå orkanstyrke fredag eller tidlig lørdag.

USAs president Donald Trump har erklært unntakstilstand. I en twittermelding ber han alle langs kysten om å gjøre forberedelser og følge oppfordringene fra lokale myndigheter.

– Vær forberedt, vær forsiktig og vær TRYGG!, skriver han.

USAs nasjonale orkansenter (NHC) har bemerket at vedvarende vinder har økt i styrke til nærmere 22,5 meter per sekund. Ifølge NHC vil Barry kunne bringe med seg livstruende flommer til kyst- og elveområder. Det er ventet regnmengder opp mot en halv meter i deler av delstaten.

Vannstanden i Mississippi-elva har allerede vokst kraftig etter voldsomt regnvær, og sent torsdag var den én fot unna flomtilstand.

Katrina, som rammet området i 2005, er den mest ødeleggende orkanen i amerikansk historie. Store områder ble oversvømt. Minst 1.200 mennesker omkom, hovedsakelig i New Orleans, hvor 75 prosent av byen sto under vann etter at forsvarssystemet mot flom brøt sammen.

