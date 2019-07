Trump anklager Kina for løftebrudd

NTB utenriks

Trump og hans kinesiske motsvar Xi Jinping møttes i juni på G20-møtet i Japan, der de ble enige om at framtidige fiendtligheter skal opphøre mens samtalene om handel gjenopptas.

– Mexico gjør en flott jobb ved grensen, men Kina svikter oss når de ikke kjøper landbruksprodukter fra våre flotte bønder, som de sa de skulle gjøre. Forhåpentligvis begynner de snart, skriver Trump på Twitter torsdag.

Handelskrigen mellom USA og Kina var blant de viktigste temaene i forkant av G20-møtet i Osaka i Japan.

Etter møtet sa Trump at han skulle fjerne en planlagt tollbarriere mot at Kina kjøper landbruksprodukter for «et enorm stort beløp».

