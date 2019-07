Sju døde i uvær i Hellas

NTB utenriks

Det kraftige uværet rammet Halkidiki nord i Hellas onsdag kveld. Uværet varte i bare ti minutter, men gjorde stor skade på den korte tiden. Trær ble revet opp med røttene, biler og motorsykler ble kastet rundt, og tusenvis av mennesker sto uten vann, strøm og tilgang til mobilnett.

Et tsjekkisk par døde da kraftig vind kastet rundt campingbilen deres i Sozopoli. Den havnet på taket, og eiendeler lå strødd utover stranden. I Nea Plagia lenger øst døde en rumensk kvinne og hennes sønn da deler av en restaurant-skjerming de hadde søkt tilflukt under, kollapset. Barnet ble tatt av vinden og kastet rundt, ifølge øyenvitner.

Lenger sørøst, i Nea Potidea, døde en russisk turist og hans to år gamle sønn da et tre falt over dem.

Den sjuende omkomne var en lokal fisker i 60-årene.

Fire femdeler av Halkidiki-regionen, som ligger nær storbyen Thessaloniki, sto uten elektrisitet etter uværet. Først torsdag kveld var det ventet at strømforsyningen ville være gjenopprettet.

Soldater var blitt sendt ut med mobile strømgeneratorer, samt utstyr til å rydde opp etter uværet. Regjeringen har satt av øremerkede midler, opplyste talsmann Stelios Petsas torsdag.

Greske meteorologer opplyser at uværet var et fenomen som vanligvis bare finner sted til sjøs. Det var sendt ut advarsel om at uværet kunne slå til, etter flere sammenhengende dager med sterk varme.

