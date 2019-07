NTB utenriks

Uværet har rammet populære turiststeder i Nord-Hellas som Halkidiki. Til sammen 30 mennesker er skadd.

Det er erklært unntakstilstand i området. Til sammen 140 redningsarbeidere har bistått i redningsaksjonene, ifølge politiet.

Et par fra Tsjekkia omkom da campingvognen deres ble tatt av kraftige vindkast. En russisk far og hans sønn omkom etter at de ble truffet av et fallende tre. En rumensk kvinne og hennes barn er også blant de omkomne.

I tillegg er en fisker i 60-årene savnet.

(©NTB)