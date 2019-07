Erdogan trues av IS i ny video

NTB utenriks

– Hei, Erdogan, Tyrkias arrogante tyrann. Sverdene tilhørende kalifatets soldater er ikke langt fra deg, sier en maskert mann på tyrkisk på videoopptaket, omgitt av to andre maskerte menn som holder maskingevær.

De tre sverger på videoen troskap til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi. Videoen viser et IS-flagg og en rakettkaster i bakgrunnen.

– Vit at å stå i korsfarernes rekker ikke vil hjelpe deg mot kalifatets soldater, sier mannen.

Videoen ble publisert onsdag, mindre enn tre måneder etter at det som antas var al-Baghdadi sto fram i en video der han holdt fram en mappe med navnet «Wilayat Tyrkia» (Provinsen Tyrkia på arabisk). Det ble tolket som at IS var i gang med å planlegge angrep og utvide sin virksomhet i Tyrkia.

Onsdagens video gikk også under navnet «Provinsen Tyrkia».

Siste store angrep i Tyrkia som myndighetene mener var utført av IS, var nyttårsangrepet i Istanbul i 2017, der 39 mennesker ble drept på en nattklubb.

I en landsomfattende aksjon i forrige måned pågrep tyrkisk politi 20 mistenkte IS-opprørere som angivelig planla nært forestående terrorangrep, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

– IS vil fortsette sin kamp inntil vi har gjort Allahs religion dominerende i hele verden, sier mannen på onsdagens video.

