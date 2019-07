Acostas forklaring rundt Epstein-forliket bestrides

NTB utenriks

Etter flere dager med krass kritikk, holdt Acosta en pressekonferanse i Washington onsdag.

Acosta, som var føderal statsadvokat for Sør-Florida i 2008, hevdet at den lokale statsadvokaten i Palm Beach var «klar til å la Epstein gå fri, uten fengselsstraff». Forliket var nødvendig for å få Epstein bak lås og slå, mener Acosta.

Men Barry Krischer, som var statsadvokat i Palm Beach den gangen, sier Acostas versjon av saksgangen er fullstendig feil. En 53 sider lang føderal tiltale ble tilsidesatt etter hemmelige forhandlinger mellom Epsteins advokater og Acosta, sier Krischer i en uttalelse.

– Uansett hvordan mitt kontor håndterte våre egne tiltalepunkter, har den føderale statsadvokaten alltid muligheten til å ta ut egne, føderale tiltaler. Hvis Acosta virkelig ville lande saken, kunne han gått videre med den føderale tiltalen hans egne folk hadde satt sammen. Han valgte heller å sikre et forlik, tilføyer Krischer.

– Acosta bør ikke få lov til å skrive om historien, avslutter han.

– Risiko

Avtalen Epstein og Acosta inngikk innebar at flere alvorlige tiltalepunkter som kunne gitt Epstein livstidsdom, ble lagt vekk, og han unngikk en føderal tiltale. 66-åringen slapp unna med å sone 13 måneder i fengsel etter å ha tilstått å ha brutt loven i Florida ved å skaffe seg seksuelle tjenester fra en person under 18 år.

Forliket dukket opp igjen etter at Epstein nylig ble siktet for menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige jenter.

– Hadde påtalemyndigheten gått til retten med de alvorligste tiltalepunktene, ville det vært et risikospill. Med avtalen fikk vi Epstein bak lås og slå, og vi registrerte ham som sexforbryter, sa Acosta.

Press mot Det hvite hus

Acosta har også fått kritikk for å ikke ha informert de fornærmede om forliket før avtalen ble signert. Toppdemokratene Nancy Pelosi og Chuck Schumer har bedt Trump fjerne Acosta fra ministerposten.

– Vi prøvde å gjøre det rette for ofrene. Jeg forstår at enkelte vil mene at det ikke var nok. Epstein er en dårlig mann, som fortjener å bli fengslet, sa Acosta.

Presset har økt mot USAs president Donald Trump, som hittil har uttrykt støtte til Acosta. Presidenten selv var på 1990-tallet en bekjent av Epstein. Både Trump og Bill Clintons fortid med Epstein har fått oppmerksomhet etter pågripelsen av Epstein.

