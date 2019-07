Trump sier at han vil se nøye på Epstein-forliket

NTB utenriks

Trump omtalte tirsdag Acosta som en «fantastisk arbeidsminister» etter at presidenten ble spurt om Epstein-skandalen som kan bli en ny torn i kjødet for Trumps administrasjon.

– Han har gjort en fantastisk jobb. Det som skjedde for 12 eller 15 år siden … går du tilbake og ser på alle andres beslutninger, tror jeg at du vil finne ut at mange skulle ønske de tok andre valg, sa Trump på et pressemøte.

Det ble holdt i anledning besøket til Qatars leder, sjeik Tamin bin Hamad al-Thani, men spørsmål om Acostas hemmelige forlik dominerte pressemøtet.

Forlik

Acosta, som i 2008 var føderal statsadvokat i Sør-Florida, sto bak en tilståelsesavtale med Epstein. Avtalen innebar at flere alvorlige tiltalepunkter som kunne gitt ham livstidsdom, ble lagt vekk. 66-åringen slapp unna med å sone 13 måneder i fengsel etter å ha tilstått å ha brutt delstatens lover ved å skaffe seg seksuelle tjenester fra en person under 18 år. Samtidig unngikk han føderal tiltale.

Den fornærmede i saken ble ikke opplyst om forliket, noe som er lovstridig i USA, der slike avtaler må undertegnes av fornærmede.

Forliket dukket opp igjen etter at Epstein nylig ble siktet for menneskehandel og seksuell utnytting av mindreårige jenter. Toppdemokratene Nancy Pelosi og Chuck Schumer har bedt Trump fjerne Acosta fra ministerposten. Under tirsdagens pressemøte skrøt Trump av ministeren, men ville ikke utelukke at Acosta kan bli fjernet.

Trump-utspill

Trump har selv vært en av Epsteins mektige bekjente, men 73-åringen har i mange år forsøkt å distansere seg fra den siktede milliardæren. En uttalelse fra Trump om Epstein i 2002 har imidlertid reist spørsmål om hvor mye Trump visste om Epsteins antatte handlinger.

– Jeg har kjent Jeff i 15 år. Fantastisk fyr. Han er veldig gøy å være med. Det sies til og med at han liker vakre kvinner, akkurat som meg. Mange av dem er på den yngre siden, sa Trump til New York Magazine for 17 år siden.

(©NTB)