Powell nekter å gå hvis Trump prøver å sparke ham

NTB utenriks

Sentralbanksjefen kom med uttalelsen da han talte til Representantenes hus onsdag.

Trump har gjentatte ganger gitt uttrykk for sterk misnøye med at sentralbanken har satt opp renta flere ganger, og ifølge flere amerikanske medier skal han ha bedt rådgiverne sine se på om det er mulig å sparke Powell.

På spørsmål om det er aktuelt for ham å gå av dersom Trump krever det, svarte sentralbanksjefen:

– Nei, det vil jeg ikke gjøre.

Powell viste til at han i henhold til loven er utnevnt som sentralbanksjef for en fireårsperiode.

Flere analytikere mener at et forsøk på å sparke Powell før tiden være et direkte angrep på uavhengigheten til sentralbanken, som spiller en viktig rolle i USAs økonomi.

(©NTB)