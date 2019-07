Drap på svart tenåring vekker harme i USA

NTB utenriks

Overvåkingsbilder viser en hvit mann som følger 17-åringen inn i Circle K i Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona forrige uke. Politiet sier at mannen deretter knivstakk gutten i halsen.

Tirsdag opplyser politiet at de har pågrepet en 27 år gammel mann som har erkjent drapet. Han har forklart til politiet at han følte seg truet av at tenåringen lyttet til hip/hop-musikk.

Hendelsen har skapt kraftige reaksjoner på sosiale medier. På Twitter trender emneknaggen #JusticeforElijah. Cory Booker, en av demokratenes presidentkandidat, krever at drapet skal omtales som en hatforbrytelse.

