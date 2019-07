24 drept i kamper mellom etniske grupper på Papua Ny-Guinea

NTB utenriks

Menneskene ble drept i Karida og ved nabolandsbyen Peta etter at volden brøt ut lørdag. Landsbyene ligger i provinsen Hela i høylandet på Papua Ny-Guinea, hvor det er lite inngrep fra myndighetene. Først ble seks drept i et bakholdsangrep ved Peta, før de dreptes familiemedlemmer utførte et hevnangrep der 18 personer ble drept, ifølge avisen Post-Courier.

– Dette er ikke en stammekonflikt der to parter møter hverandre ansikt til ansikt, men en gerilja-aktig voldsbølge der man utfører bakholdsangrep, sier den lokale politisjefen, Teddy Augwi.

De etniske gruppene i høylandet på Papua Ny-Guinea har kjempet mot hverandre i århundrer, men tilgang på automatvåpen har gjort sammenstøtene dødeligere og hyppigere.

Blant de 18 som ble drept i Karida mandag var det kvinner og barn. To av de drepte kvinnene var gravide.

– Dette har eskalert til en massakre av kvinner og barn, sier guvernør Phillip Undialu.

Myndighetene Hela-provinsen ber nå om at det sendes minst 100 politifolk til området for å bistå de rundt 40 lokale politifolkene som allerede er der.

Papua Ny-Guineas nylig innsatte statsminister James Marape representerer valgområdet hvor drapene fant sted. Han lover nå utplassering av sikkerhetsstyrker og at de skyldige skal tas.

– Se hva jeg vil gjøre med de kriminelle som drepte uskyldige mennesker. Jeg er ikke redd for å bruke de strengeste virkemidlene i loven mot dem, sier Marape, og legger til at loven i landet tillater bruk av dødsstraff.

Han mener mangel på politifolk i Hela-provinsen er grunnen til lovløsheten.

